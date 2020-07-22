شكرا لقرائتكم خبر عن صالحية (SRE) الأنظار تتجه لأسفل -تحليل صباحي- 22-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 408 فلس، مصحوبا باستمرار تدني كميات التداول، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية نلاحظ انطلاق إشارة بيع، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 400 فلس كمستوى أول ثم 370 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 420 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 405 بينما مستوى المقاومة هو 410 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط