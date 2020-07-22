شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الملاحة القطرية (QNNS) يتداول في نطاق ضيق -تحليل صباحي- 22-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل خلال ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 5٫901 ريال، في ظل استمرار تحرك السهم في نطاق ضيق على المدى القصير ما بين مستوى 5٫88 ومستوى 6٫05 ريال، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يتحدد اتجاه السهم القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5.90 ريال وبين مستوى المقاومة هو 5.98 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد