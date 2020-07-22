شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت (QNCD) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 22-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الثلاثاء حيث اغلق عند مستوى 3٫617 ريال، وذلك بعدما استهل الجلسة منخفضا عند مستوى 3٫521 ريال، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي والقوي عند 3٫70 ريال، وهو ما قد يضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 3٫20 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3٫8 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 3.50 وبين مستوى المقاومة هو 3.65 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط