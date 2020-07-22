شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية للإجارة (NLCS) يرتفع لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 22-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم لهدفه السعري المتوقع عند مستوى 0٫90 ريال خلال تداولات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 0٫864 ريال، وبالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح في الأجل القصير قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 0٫80 ريال كمستوى أول ثم 0٫73 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫94 ريال.

Advertisements

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.84 وبين مستوى المقاومة هو 0.88 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط