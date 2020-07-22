شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "كوكاكولا" يغلق على ارتفاع بأكثر من 2% بعد أرباح أعلى من المتوقع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "كوكاكولا" خلال تعاملات يوم الثلاثاء في أعقاب صدور نتائج الأعمال الفصلية لشركة المشروبات الغازية والمياه المعبأة خلال الربع السنوي الثاني.



وتضررت أعمال "كوكاكولا" وغيرها من الشركات بالطبع خلال الربع الثاني بسبب ازمة فيروس "كورونا" حيث أغلقت المطاعم والمقاهي التي تقدم منتجات "كوكاكولا" للزبائن.



وهبطت أرباح "كوكاكولا" بنسبة 33% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران، ومع ذلك، هناك تحسن في الطلب نتيحة تخفيف قيوود العزل والإغلاق في عدد من الدول حول العالم.

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وبلغت أرباح الشركة الأمريكية 1.78 مليار دولار أو ما يعادل 41 سنتاً للسهم في الربع الثاني من 2.61 مليار دولار أو ما يعادل 61 سنتا للسهم في نفس الفترة من عام 2019، وهبطت الإيرادات بنسبة 28% إلى 7.2 مليار دولار.



وباستثناء بعض المواد المكررة، بلغت أرباح "كوكاكولا" 42 سنتا لكل سهم خلال الربع الثاني بينما توقع محللون أرباحا عند 40 سنتا لكل سهم.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "كوكاكولا" بنسبة 2.3% وأغلق جلسة الثلاثاء عند 47.2 دولارن وسجل أعلى سعر عند 47.9 دولار وأقل سعر عند 46.9 دولار.