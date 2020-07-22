شكرا لقرائتكم خبر عن نمو إيرادات "سناب شات" بنحو 17% خلال الربع السنوي الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "سناب" التي تملك تطبيق التراسل الفوري الشهير (سناب شات) تسجيل خسائر فصلية في الربع السنوي الثاني لكنها حققت نموا في الإيرادات على الرغم من ازمة كورونا.



وسجلت "سناب شات" خسائر بحوالي 326 مليون دولار أو ما يعادل 23 سنتا للسهم الواحد في الربع الثاني من خسائر بحوالي 255.2 مليون دولار أو ما يعادل 19 سنتا للسهم في نفس الفترة من عام 2019.

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وعند استثناء بعض المواد المكررة في البيانات، يتبين أن "سناب شات" سجلت خسائر بحوالي 95.6 مليون دولار أو ما يعادل تسعة سنتات لكل سهم مقارنة بخسائر بحوالي 78.7 مليون دولار أو ما يعادل ستة سنتا للسهم قبل عام، فيما توقع محللون تسجيل خسائر عند تسعة سنتات للسهم الواحد.



على النقيض، قفزت الإيرادات بنسبة 17% إلى 454 مليون دولار في الربع الثاني مقارنة بـ388 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2019 ومقارنة بتوقعات عند 442 مليون دولار.



وارتفع عدد مستخدمي تطبيق سناب شات بنسبة 17% إلى 238 مليون دولار على أساس يومي خلال الربع السنوي الثاني.