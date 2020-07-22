شكرا لقرائتكم خبر عن زجاج يصل لأعلى مستوياته في أكثر من عامين – تحليل صباحي – 22-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسى سهم زجاج (2150) باللون الأخضر في آخر جلساته، ليغلق السهم عند أعلى مستوياته خلال الجلسة، وليصل إلى مستويات لم يصلها من شهر أبريل لعام 2018، ليحقق مكاسب حادة بلغت نسبتها 9.98% بما يعادل 1.96 نقطة، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة القريب 22.57. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.00 ومستوى المقاومة 22.57.

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