شكرا لقرائتكم خبر عن طباعة وتغليف يهاجم مقاومة محورية – تحليل صباحي – 22-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم طباعة وتغليف (4270) ارتفاعاً في آخر جلساته، وسط زيادة كبيرة في أحجام التداول، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المحوري 14.62، ليحقق مكاسب حادة بلغت نسبتها 9.87% بما يعادل 1.32 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 14.62، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 16.13.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.48 ومستوى المقاومة 15.65.