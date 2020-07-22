شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يتلقى دفعة إيجابية – تحليل صباحي – 22-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم زين السعودية (7030) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ويأتي هذا الارتفاع على إثر استناد السهم لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وأيضاً استند لخط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، مما أكسبه البعض من الزخم الإيجابي الذي ساعده على هذا الارتفاع، ليغلق على مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.06% بما يعادل 0.12 نقطة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 11.10، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 12.24.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.10 ومستوى المقاومة 11.88.