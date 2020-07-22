شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اتصالات يستعيد تعافيه – تحليل صباحي – 22-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم اتحاد اتصالات (7020) ارتفاعاً في آخر جلساته، ويصاحب السهم في هذا الارتفاع زيادة كبيرة في أحجام التداول، لينجح السهم من جديد في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى القصير، كما نلاحظ بدء عودة ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 26.60، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 29.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.00 ومستوى المقاومة 29.30.