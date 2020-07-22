شكرا لقرائتكم خبر عن مسك يقلص من مكاسبه – تحليل صباحي – 22-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم مسك (2370) في آخر جلساته، ليسجل أعلى سعر له عند 9.87، ولكنه ارتد منه انخفاضاً قبل إغلاق الجلسة ليقلص من مكاسبه لينهي تداولاته على ارتفاع بنسبة بلغت 1.71% بما يعادل 0.16 نقطة، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 9.63، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 9.63، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 10.64.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.25 ومستوى المقاومة 10.00.