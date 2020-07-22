شكرا لقرائتكم خبر عن الاحساء للتنمية يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 22-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم الاحساء للتنمية (2140) ارتفاعاً في آخر جلساته، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، ليحقق السهم مكاسب حادة في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.15% بما يعادل 0.40 نقطة، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المحوري 13.18.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 13.18، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 14.33.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.50 ومستوى المقاومة 14.00.