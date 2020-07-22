الاقتصاد

كيمانول يخترق مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 22-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم كيمانول (2001) في آخر جلساته، لينجح السهم باختراق مستوى المقاومة 7.84، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة هابطة على المدى المتوسط (من 9.09 إلى 5.81)، وليغلق السهم على مكاسب بنسبة بلغت 1.67% بما يعادل 0.13 نقطة، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

 

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 7.84، ليستهدف المقاومة التالية عند 8.39 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.75 ومستوى المقاومة 8.39.

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