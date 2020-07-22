شكرا لقرائتكم خبر عن الكابلات يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 22-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم الكابلات (2110) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 3.65% بما يعادل 0.50 نقطة، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، كما يسيطر عليه الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، ليهاجم بارتفاعه الأخير مستوى المقاومة 14.52.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 14.52، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 16.21.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.20 ومستوى المقاومة 15.86.