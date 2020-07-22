شكرا لقرائتكم خبر عن الحمادي يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 22-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الحمادي (4007) في آخر جلساته، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.30% بما يعادل 0.56 نقطة، ليستعد السهم بهذا الارتفاع بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 26.10.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثباتا لدعم 24.00، ليستهدف المقاومة المحوري 26.10 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.00 ومستوى المقاومة 26.10.