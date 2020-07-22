شكرا لقرائتكم خبر عن شركات الأمن وإدارة المخاطر التكنولوجية الناشئة تجذب أموال المستثمرين المغامرين والان نبدء بالتفاصيل

«بعد أن أصبحت البيانات بمثابة شريان الحياة للأعمال التجارية، أصبح من الضروري لكل شركة أن تكون قادرة على حماية بياناتها». رام جامبوناثان- العضو المنتدب لشركة ساب دوت آي أو 4.3 مليار دولار جمعتها الشركات العالمية الناشئة، التي تبيع برامج وخدمات أمن المعلومات من 231 صفقة تمت في النصف الأول من هذا العام

استطاعت شركات إدارة المخاطر الناشئة جذب اهتمام أصحاب رأس المال المغامر لضخ أموالهم فيها، وذلك في أعقاب

زيادة أعداد العاملين عن بعد، وظهور عدد أكبر من الهجمات الإلكترونية شديدة الخطورة، مما رفع من أهمية تلك الشركات التكنولوجية الناشئة.

وفي حين أن عمليات الإغلاق الحالية والظروف الاقتصادية قد تؤثر على إبرام الصفقات التقليدية، إلا أن تقريرًا حديثًا عن مدينة نيويورك كشف عن زيادة التمويل الجديد الموجه للشركات الناشئة.

واستحوذت 14 شركة متخصصة في الأمن وإدارة مخاطر في المنطقة على استثمارات بقيمة 675 مليون دولار حتى شهر يونيو الماضي، وذلك وفقًا لبيانات شركة وورك- بينش التكنولوجية لرأس المال المغامر، التي تتعقب الشركات الناشئة الأمريكية.

وقال جوناثان لير Jonathan Lehr، أحد مؤسسي وورك- بينش وشريك رئيسي في الشركة: «نظرًا لأن الكثير من المؤسسات تنجذب الآن نحو التقنيات السحابية، وبسبب وجود عدد أكبر من الأشخاص الذين يعملون من منازلهم الآن أكثر من أي وقت مضى، بات هناك مخاطر إلكترونية أكبر عليهم» لافتًا بذلك إلى سبب زيادة الاهتمام بشركات الأمن وإدارة المخاطر التكنولوجية.

وتقدم المؤسسات الناشئة في نيويورك، التي تشمل شركات بيج آي دي BigID وباي فون Payfone وبلو فويانت BlueVoyant، برامج للأمن السيبراني وإدارة البيانات وغيرها من وظائف إدارة المخاطر.

وزاد اهتمام الشركات بهذه التقنيات في السنوات الأخيرة، حيث تبحث كل شركة عن طرق لتحسين إدارة المخاطر والامتثال المرتبط بالزيادة الهائلة في قاعدة بيانات المستخدم، حسبما يؤكد رام جامبوناثان Ram Jambunathan، العضو المنتدب لشركة ساب دوت آي أو SAP.iO، ذراع تقديم رأس المال المغامر للشركات الناشئة في مرحلة مبكرة، والتابعة لشركة ساب إس إي.

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وقال جامبوناثان: «بعد أن أصبحت البيانات بمثابة شريان الحياة للأعمال التجارية، أصبح من الضروري لكل شركة أن تكون قادرة على حماية تلك البيانات». وأضاف: «يحتاج كل من رؤساء قسم المعلومات ومديري القروض المضمونة ومديري نظم المعلومات إلى الفهم والمعرفة، وأن يكونوا قادرين على تتبع الأنواع المختلفة من البيانات الموجودة داخل حدود المؤسسة الخاصة بهم والتحكم فيها».

واستثمرت ساب دوت آي أو مبلغًا لم يتم الكشف عنه في شركة بيج آي دي، التي تبيع برامج حماية الخصوصية، وفي الفترة بين 2017 و2019 استطاعت بيج آي دي جمع 50 مليون دولار في شهر يناير، وما يصل مجموعه إلى 144 مليون دولار حتى الآن.

وعن ذلك يقول لير إن الشركات الناشئة في نيويورك لديها ميزة كونها على مقربة من العملاء، الذين يعدون من أكبر الشركات في العالم. وتشمل هذه الشركات الموجودة في المنطقة شركة إفي بوينت AvePoint.، التي جمعت 200 مليون دولار في شهر يناير، وباي فون التي جمعت 100 مليون دولار في شهر يونيو، وبلو فويانت، التي جمعت 68 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي.

وتأتي هذه الصفقات في نفس العام الذي شهدنا فيه عدة أحداث تكنولوجية بارزة، مثل: الاختراق واسع النطاق لبيانات موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وإصدار المحكمة الأوروبية حكمًا بشأن ضوابط نقل البيانات في أوروبا، إضافة إلى انتقال قطاعات كبيرة من القوى العاملة إلى العمل عن بُعد.

وقال رودجر ديساي Rodger Desai، الرئيس التنفيذي لشركة باي فون، إن شركته أنتجت برنامجا يولد بيانات مشفرة حول استخدام أرقام الهواتف -مثل المدة التي يتم فيها ربط الرقم بشخص أو جهاز ما- وذلك لمساعدة الشركات على توثيق بيانات الأشخاص. وقال ديساي إن الطلب الأساسي على منتجات شركته يأتي من قبل البنوك وشركات التأمين، وغيرها من الشركات التي تحتاج إلى التحقق من هوية العميل دون المساس بمعايير الخصوصية والراحة.

وقال «كل تلك الشركات بحاجة إلى مزيد من الثقة في هوية الأشخاص الذين يتعاملون معهم، وعليهم القيام بذلك في جزء من الثانية».

وفي مناطق أخرى بعيدًا عن الشركات الناشئة نيويورك، سنجد أنه لا يوجد أي علامات على تباطؤ هذا النوع من الشركات الناشئة. ففي الأسبوع الماضي وحده، جمعت شركة أوث زيرو Auth0، التي تزود الشركات الأخرى ببرمجيات إدارة الهوية، ومقرها مدينة باليفيو في واشنطن، ما يصل إلى 120 مليون دولار.

وعالميًا، جمعت الشركات الناشئة التي تبيع برامج وخدمات أمن المعلومات 4.3 مليار دولار من 231 صفقة تمت في النصف الأول من هذا العام، وذلك فقًا لبيانات شركة بيتش بوك داتا PitchBook Data. وفي نفس الفترة من العام الماضي، جمعت هذه الشركات 4 مليارات دولار من 283 صفقة.

وكانت قيمة الصفقة في النصف الأول من العام الحالي مدفوعة باستثمارات كبيرة في الشركات، التي تقدم خدمات الأمن السحابي، وأمن التطبيقات، وأمن نقاط النهاية، والحفاظ على خصوصية البيانات. وتشمل تلك الشركات نيست كوب Netskope التي تزود الشركات الأخرى بخدمات الأمن السحابي، حيث جمعت منفردة 340 مليون دولار في شهر فبراير الماضي، وإن أس 8/‏NS8، التي تزود الشركات الأخرى بمنصات منع الاحتيال، وجمعت هي الأخرى 123 مليون دولار في شهر يونيو الماضي.