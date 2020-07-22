«الإمارات للشحن» تشغل 10 آلاف رحلة خلال 3 أشهر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زاد عدد الرحلات التي شغّلتها الإمارات للشحن الجوي، خلال الفترة بين إبريل ويونيو 2020، على 10 آلاف رحلة شحن منتظمة وعارضة (تشارتر) إلى وجهات عبر قارات العالم الست، وساهمت بذلك في تسهيل نقل المنتجات الأساسية والإمدادات الأخرى للأفراد والشركات حول العالم.

وقال نبيل سلطان، نائب رئيس أول دائرة الشحن في طيران الإمارات: كيّفت الإمارات للشحن الجوي عملياتها وخدماتها خلال الأشهر القليلة الماضية بما يتماشى مع متطلبات السوق المتغيرة باستمرار. وكناقلة عالمية تسهل التجارة وتدعم الاقتصادات العالمية وتعطي الأولوية للعميل دائماً، وسعنا شبكتنا لتصل حالياً إلى 100 وجهة تغطي أسواق الإنتاج والاستهلاك الرئيسية. وسوف نواصل توفير خدماتنا ونقل الشحنات حول العالم، ذلك أن إنجازنا تشغيل 10 آلاف رحلة خلال ثلاثة أشهر خير دليل على مدى رضا عملائنا وثقتهم بما نقدم من خدمات ومنتجات مبتكرة.