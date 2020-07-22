شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات للشحن» تشغل 10 آلاف رحلة خلال 3 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زاد عدد الرحلات التي شغّلتها الإمارات للشحن الجوي، خلال الفترة بين إبريل ويونيو 2020، على 10 آلاف رحلة شحن منتظمة وعارضة (تشارتر) إلى وجهات عبر قارات العالم الست، وساهمت بذلك في تسهيل نقل المنتجات الأساسية والإمدادات الأخرى للأفراد والشركات حول العالم.
وقال نبيل سلطان، نائب رئيس أول دائرة الشحن في طيران الإمارات: كيّفت الإمارات للشحن الجوي عملياتها وخدماتها خلال الأشهر القليلة الماضية بما يتماشى مع متطلبات السوق المتغيرة باستمرار. وكناقلة عالمية تسهل التجارة وتدعم الاقتصادات العالمية وتعطي الأولوية للعميل دائماً، وسعنا شبكتنا لتصل حالياً إلى 100 وجهة تغطي أسواق الإنتاج والاستهلاك الرئيسية. وسوف نواصل توفير خدماتنا ونقل الشحنات حول العالم، ذلك أن إنجازنا تشغيل 10 آلاف رحلة خلال ثلاثة أشهر خير دليل على مدى رضا عملائنا وثقتهم بما نقدم من خدمات ومنتجات مبتكرة.
كانت هذه تفاصيل خبر «الإمارات للشحن» تشغل 10 آلاف رحلة خلال 3 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.