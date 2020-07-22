التحفيز يرفع الذهب إلى ذروة 9 سنوات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع الذهب إلى ذروة تسع سنوات، أمس الثلاثاء، إذ عادلت التوقعات بارتفاع التضخم بسبب زيادة التحفيز الارتفاع في الإقبال على المخاطرة، فيما اخترقت الفضة مستوى 20 دولاراً للمرة الأولى منذ سبتمبر/أيلول 2016.

وقفز سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.3% إلى 1839.40 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2011، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1821.10 دولار. ويميل الذهب للاستفادة من التحفيز واسع النطاق إذ يُعتبر المعدن الأصفر بوجه عام تحوطاً في مواجهة ارتفاع الأسعار وانخفاض العملات. لكن المحللين منقسمون بشأن توقعات التضخم.

وقفزت الفضة 5.6 بالمئة الى 21.02 دولار للاوقية وهو أعلى مستوى لها منذ العشرين من يوليو تموز 2016 . (رويترز)