شكرا لقرائتكم خبر عن التحفيز يرفع الذهب إلى ذروة 9 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع الذهب إلى ذروة تسع سنوات، أمس الثلاثاء، إذ عادلت التوقعات بارتفاع التضخم بسبب زيادة التحفيز الارتفاع في الإقبال على المخاطرة، فيما اخترقت الفضة مستوى 20 دولاراً للمرة الأولى منذ سبتمبر/أيلول 2016.
وقفز سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.3% إلى 1839.40 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2011، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1821.10 دولار. ويميل الذهب للاستفادة من التحفيز واسع النطاق إذ يُعتبر المعدن الأصفر بوجه عام تحوطاً في مواجهة ارتفاع الأسعار وانخفاض العملات. لكن المحللين منقسمون بشأن توقعات التضخم.
وقفزت الفضة 5.6 بالمئة الى 21.02 دولار للاوقية وهو أعلى مستوى لها منذ العشرين من يوليو تموز 2016 . (رويترز)
كانت هذه تفاصيل خبر التحفيز يرفع الذهب إلى ذروة 9 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.