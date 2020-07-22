شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على تباين مع ابتعاد "ناسداك" قليلاً عن مستوياته القياسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء حيث ارتفع دداو جونز مدعوما بالقطاعين المالي والطاقة، لكن القطاع التكنولوجي دفع ناسداك لتسجيل انخفاض ليبتعد عن الإغلاق القياسي المسجل في جلسة الإثنين.



ولا تزال الأسواق تركز على جهود تطوير لقاحات فعالة للوقاية من فيروس كورونا وإنهاء هذه الأزمة العودة للانتعاش والنمو الاقتصادي.



وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن الجهود متواصلة لتطوير لقاح فعال وآمن مشيرا إلى أن أزمة كورونا ستتجه نحو الأسوأ ثم ستتحسن الأمور مرة أخرى.



وفي سوق الخام، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 2.8% وأغلق عند 41.96 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 42.4 دولار وأقل سعر عند 40.6 دولار.

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وصعد سعر "برنت" بنسبة 2.4% مغلقا عند 44.32 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 44.8 دولار وأقل سعر عند 43.1 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع داو جونز" بنسبة 0.6% (ما يعادل 159 نقطة) إلى 26840 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 27025 نقطة وأقل مستوى عند 26766 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.8% (ما يعادل 86 نقطة) إلى 10680 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 10839 نقطة وأقل مستوى عند 10650 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل خمس نقاط) إلى 3257 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3277 نقطة وأقل مستوى عند 3247 نقطة.