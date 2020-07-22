شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على انخفاض بعد 5 جلسات متوالية من المكاسب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الصويا خلال تعاملات يوم الثلاثاء بعد خمس جلسات متوالية من المكاسب، وذلك على الرغم من استمرار التوقعات بواردات صينية قوية من السلع الزراعية الأمريكية.



وفي تقريرها الأسبوعي، ذكرت وزارة الزراعة الأمريكية أنها صنفت تقييمها لجودة محصول الصويا في البلاد عند 69% في موسم الحصاد الحالي (من جيد إلى ممتاز) في حين كان محللون قد توقعوا تصنيفا عنند 67%.

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وأكدت الوزارة في تقريرها أيضا على أن الصين حجزت واردات بنحو 126 ألف طن من الصويا الأمريكية في موسم الحصاد والتسويق 2020/2021.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 95.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 95.9 نقطة وأقل مستوى عند 95.05 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الصويا عقود تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.7% وأغلقت الجلسة عند 8.96 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر خلال التعاملات عند9.02 دولار في حين سجلت أقل سعر عند 8.95 دولار.