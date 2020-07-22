شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي: ارتفاع غير متوقع في مخزونات الخام بأكثر من 7 ملايين برميل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية غير رسمية عن زيادة مخزون الخام في البلاد بنحو 7.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضها بحوالي 1.9 مليون برميل.



وتراجعت مخزونات البنزين بحوالي مليوني مليون برميل بينما انخفض مخزون المقطرات بنحو 1.35 مليون برميل.



وسوف تعلن إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء عن البيانات الرسمية التي يتابعها المستثمرون وتؤثر بشكل كبير في تحركات أسعار الخام.