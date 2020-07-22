5.66 مليار درهم إيرادات «دو» و570 مليوناً صافي الدخل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من العام 2020، حيث وصل إجمالي إيرادات الشركة في النصف الأول من العام إلى 5.66 مليار درهم، في حين بلغ صافي دخلها 570 مليون درهم. ووافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نصف سنوية على المساهمين قدرها 589 مليون درهم، بواقع 0.13 درهم لكل سهم. كما سجلت الشركة خلال النصف الأول للعام 2020 إجمالي إيرادات بلغت 5.66 مليار درهم، منخفضة مقارنة بإيرادات النصف الأول من العام 2019، والتي بلغت 6.33 مليار درهم. ويأتي هذا الانخفاض نتيجة انخفاض إيرادات الهاتف المتحرك و «الإيرادات الأخرى»، والتي عوضها جزئياً النمو المستمر في إيرادات الهاتف الثابت.

شهدت إيرادات الهاتف المتحرك في الربع الثاني من عام 2020 ضغوطات متعددة نتيجة القيود التي فُرضت على الحركة في جميع أنحاء الدولة، مما أدى إلى تقلص قاعدة المشتركين نتيجة انخفاض إجمالي عدد العملاء الجدد وتباطؤ النشاط التجاري والتغيرات التي شهدتها سلوكيات العملاء فيما يتعلق بالانتقال نحو الاعتماد بشكل أكبر على خدمات الهاتف الثابت بدلاً من خدمات الهاتف المتحرك مسبقة الدفع، لاسيما مع توجه الشركات نحو تنفيذ الأعمال عن بُعد من المنزل. ونتيجة لذلك، انخفضت إيرادات الهاتف المتحرك في النصف الأول لتصل إلى 2.81 مليار درهم، مدفوعة بشكل رئيسي بالانخفاض الكبير في إيرادات المكالمات وقاعدة عملاء الاشتراكات ذات الدفع المسبق.

واستمرت إيرادات الهاتف الثابت خلال النصف الأول في تسجيل معدلات نمو جيدة بواقع 4.8 % على أساس سنوي لتصل إلى 1.29 مليار درهم، بما يعكس الزيادة الجيدة في قاعدة المشتركين والناتجة عن نمو الطلب في خدمات الاتصال المنزلي خلال الفترة الماضية.



819 مليون درهم استثمارات

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وسعياً منها إلى مواجهة الزيادة الملحوظة في حركة البيانات في جميع أنحاء الدولة، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ خططها الموضوعة مسبقاً للتوسع وتعزيز حضورها على امتداد الدولة، ضخت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة خلال النصف الأول من عام 2020 استثمارات بلغت 819 مليون درهم، بنسبة زيادة قدرها 75.3% بالمقارنة مع النصف الأول من العام الماضي.

وقد انخفضت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لتصل إلى 2.32 مليار درهم، متأثرةً بانخفاض إيرادات الهاتف المتحرك، وزيادة الإنفاق على تحسين عروض الخدمات المقدمة للعملاء خلال الربع الثاني، فضلاً عن ثبات التكاليف مقابل تراجع الإيرادات. ونتيجة لذلك، تراجع صافي الدخل في النصف الأول من عام 2020 إلى 570 مليون درهم.

ونفذت الشركة خلال الربع الثاني، برنامجاً متقدماً لتعزيز كفاءة التكاليف من شأنه المساعدة على احتواء التراجع الذي شهدته الأرباح وصافي الدخل قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وذلك مع بدء انتعاش السوق في الربع الثالث. ويشمل برنامج تعزيز كفاءة التكاليف مبادرات تتعلق بتحسين تكلفة الموارد البشرية، وتخفيض الإنفاق على التسويق، وإعادة التفاوض على عقود الموردين. وبلغت قاعدة المشتركين بخدمات الهاتف المتحرك في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بنهاية الربع الثاني من العام 2,020 6,42 مليون مشترك منخفضة مقارنة بالعام الماضي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض المبيعات نتيجة القيود المفروضة على الحركة وتباطؤ النشاط التجاري.

أما بالنسبة لقاعدة مشتركي خدمات الهاتف الثابت، فقد استمرت في الارتفاع بوتيرة جيدة، حيث بلغ عدد المشتركين بنهاية الربع الثاني من هذا العام 226 ألف مشترك بزيادة قدرها 6.8 % مقارنة بالربع الثاني من عام 2019.

وقال محمد هادي الحسيني، رئيس مجلس إدارة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «بالرغم من البيئة المملوءة بالتحديات والتي أثرت بشكل سلبي في نتائجنا خلال الربع الثاني، إلا أننا تمكنا بفضل الاستراتيجيات والخطط التي وضعناها من مواصلة تنفيذ برنامج التحول الخاص بنا لا سيما فيما يتعلق بمبادرات تعزيز تحولنا الرقمي، ونحن ملتزمون بمواصلة الاستثمار في مجال أعمالنا بما يضمن لنا تحقيق المزيد من القيمة لمساهمينا على المدى الطويل. وقد ارتفعت النفقات الرأسمالية نصف السنوية الخاصة بنا بنسبة 75.3% لتصل إلى 819 مليون درهم، أي ما يُعادل 14.5% من إجمالي الإيرادات التي حققناها خلال النصف الأول من العام».

وأوضح: «وتمكنا بفضل الميزانية والوضع المالي القوي اللذين تتمتع بهما الشركة، من توزيع أرباح نصف سنوية على المساهمين بما يعكس التزامنا المستمر بتحقيق القيمة لهم. وبالنيابة عن مجلس الإدارة، يسرني الإعلان عن موافقة المجلس على توزيع أرباح نصف سنوية بواقع 0.13 درهم لكل سهم».



تعديل خطط الطوارئ



وقال يوهان دينليند، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «حرصنا خلال الربع الثاني من عام 2020 على تكثيف جهودنا للتخفيف من حدة التداعيات التي سببتها أزمة كوفيد-19، وذلك من خلال ضمان استمرارية حصول جميع عملائنا على امتداد دولة الإمارات على خدمات وحلول اتصال عالية الجودة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على سلامة موظفينا وعملائنا باعتبارها أولوية قصوى. وبغية تحقيق هذه الأهداف، قمنا بتعديل خطط الطوارئ الخاصة بنا بما يتناسب مع تطورات الوضع الراهن، إضافة إلى تجهيز الشركة لمواكبة التحسن التدريجي في وتيرة النشاط الاقتصادي مع تخفيف قيود الإغلاق». وتابع دينليند: «وتمكنا بفضل البنية التحتية الرقمية المتطورة التي نتمتع بها من تحويل 95% من موظفينا للعمل من المنزل بكل سلاسة وفق أعلى مستويات المرونة. أما بالنسبة لموظفينا الذين ما زالوا يعملون في مواقعهم، مثل موظفي متاجرنا وفرقنا الفنية، فقد قمنا بتنفيذ مجموعة من التدابير والإجراءات الإضافية للحفاظ على سلامتهم وسلامة عملائنا».