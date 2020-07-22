99 % من الشركات في الإمارات تثق بقدرتها على الاستمرار رغم الجائحة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

أظهرت دراسة عالمية من بنك «إتش إس بي سي» بأن الشركات في الإمارات شعرت بأثر تداعيات جائحة فيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد -19)، وأدركت الحاجة إلى القيام بتغيرات كبيرة في طرق أداء أعمالها؛ لتكون أكثر مرونة في التعامل مع تحديات مماثلة مستقبلاً. وقد قام البنك بدراسة عالمية جديدة تحت اسم: «المستكشف: إعادة البناء على نحو أفضل» شملت أكثر من 2600 شركة في 14 دولة وإقليم، بما في ذلك 100 شركة في الإمارات. وأظهرت الدراسة أن العديد من الشركات في الإمارات (79%)، قد تأثرت بقوة من تداعيات جائحة «كورونا» المستجد؛ (كوفيد - 19) مقارنة بنسبة 72% التي تمثل بقية الشركات في جميع الأسواق العالمية الأخرى التي شملتها الدراسة. كما حلت الإمارات كثاني أعلى سوق بعد الهند؛ أي بنسبة (42%) في كونها تأثرت «بقوة أكبر» بجائحة «كورونا»؛ (كوفيد - 19).

كما أظهرت الدارسة أن أقل من خُمس الشركات (18%) في الدولة ترى أن لديها الإمكانية والاستعداد بما يكفي للتحرك بسرعة؛ لضمان استقرار أعمالها، بينما كشفت الدارسة أن 1% فقط من الشركات في الإمارات شعرت بأن بقاءها بات مهدداً؛ حيث أكدت 99% من الشركات ثقتها بقدرتها على الاستمرار على الرغم من تداعيات الجائحة.

ووفقاً للدراسة، فإن بقية الشركات في الإمارات كان عليها القيام ببعض التعديلات؛ حيث اعتبرت 51% أنها تشعرن بالقوة بشكل عام في أعمالهم، وأن عليها القيام ببعض التعديلات، وأكدت 25% أنها واجهت بعض التحديات؛ لكنها على ثقة بقدرتها على البقاء والاستمرار، وقالت 5% من الشركات إن التحديات كانت كبيرة، وأنها بحاجة للقيام بعملية تحول في طريقة عملها؛ للاستمرار والبقاء.

قال دان هوليت، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية للشركات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا في البنك خلال مؤتمر صحفي عن بُعد يوم أمس الثلاثاء، إن جميع الاقتصادات في العالم عانت تبعات الجائحة، وكذلك الحال بالنسبة للإمارات، لكن الدولة نجحت في التعامل مع الأزمة بشكل فعّال، وأكد ثقة البنك حيال مستقبل النمو الاقتصادي للدولة وقدرتها على التعافي السريع من تبعات الأزمة. وقال: إن جائحة فيروس «كوفيد - 19» كانت كمحرك للتغيير لدى العديد من الشركات في الإمارات، وحفزتها على القيام بتعديل طرق عملها. ولفت إلى أن شركات الإمارات كانت ولا تزال تتمتع بروح قوية في ريادة الأعمال ما ينعكس في كيفية تبنيها لطرق جديدة في أسلوب عملها وتسريع خطط التحول لديها.

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وأكد أن الشركات حظيت بالدعم المالي في ظل الجائحة وقال: إن البنك كان جزءاً فاعلاً من خطة مصرف الإمارات المركزي؛ لدعم عملاء البنوك المتأثرين بجائحة كوفيد-19، ولفت إلى أن دور البنوك الأساسي؛ هو دعم العملاء في أوقات الأزمات، وليس فقط في أيام الرخاء. وتحدث عن أهمية الشركات المتوسطة والصغيرة قائلاً: إنها محرك رئيسي للنمو الاقتصادي ولخلق فرص العمل لافتاً إلى أهمية أن تعزز البنوك دورها في الإقراض للقطاع، وخاصة من خلال التعاون مع الصناديق الحكومية المعنية بدعم الشركات المتوسطة والصغيرة.

وبحسب الدراسة تحولت شبكة التوريد إلى محط اهتمام ومحور أساسي للعديد من الشركات في الإمارات خلال الأشهر القليلة الماضية. فقد كشفت الدارسة أن 72% من الشركات عبرت عن نيتها زيادة الإجراءات اللازمة؛ لضمان أمان شبكات التوريد لديها خلال السنة والسنتين القادمتين، مقارنة بالنسبة العالمية لبقية الأسواق وهي 67%. وقال 38% ممن شملتهم الدراسة بأن أهم إجراء سيقومون به في مجال أمن شبكات التوريد؛ هو تحديد وضمان الموردين المهمين لديهم، بينما قالت 32% من الشركات في الإمارات إنها تنظر إلى مراجعة مدى قدرة الموردين في شبكات التوريد لديها على مواجهة تحديات وظروف غير مستقرة مستقبلاً بينما عبّر ما نسبته 30% من الشركات في الإمارات عن نيتهم تنويع شبكة الموردين لديهم؛ بحيث يستطيعون التعامل مع عدد أكبر من الموردين؛ لضمان شبكة التوريد لديهم.

وبالنظر إلى تلك البيانات، تشير الدراسة إلى أهمية التعاون بين الشركات خلال الأزمة والذي مثل عنصراً مهماً للعديد من الشركات خلال الأشهر الستة الماضية؛ حيث قامت جميع الشركات التي شملتها الدراسة؛ أي بنسبة 100% بتقديم الدعم أو تلقيها دعماً من الشركات وقطاعات الأعمال الأخرى، كما أن أكثر من 6 من بين كل 10 شركات (66%) قامت بمشاركة المعلومات والخبرات أو تشاركت في مقرات عملها. وأكثر من نصف الشركات (53%) في الإمارات وفرت مرونة في الدفعات للشركات أو للشركاء الأصغر حجماً بينما تلقت 46% من الشركات شروط سداد أفضل من شركائهم. وفي حين أن التعاون بين الشركات في الإمارات قد ساعد في المحافظة على استمرارية عملياتها خلال الأزمة إلا أن الشركات ترى وجود عدد من التحديات مستقبلاً في سعيها لبناء مرونة أكبر في طريقة عملها خلال الأشهر الستة القادمة. ومثّل موضوع معنويات الموظفين العائق الأكبر في سعي الشركات في الإمارات لبناء طريقة عمل مرنة؛ حيث إن ما يقارب من نصف الشركات التي شملتها الدارسة (47%) في الإمارات تعد موضوع معنويات الموظفين أمراً مقلقاً ومهماً وظهر ذلك جلياً بشكل أكبر لدى الشركات الدولية وبنسبة وصلت إلى 61%. ومن بين العوائق البارزة الأخرى التي أظهرتها الدراسة هو الحفاظ على السيولة النقدية (36%) وكذلك عوامل خارجية أخرى خارج نطاق سيطرتها (35%).

كما أجبرت الأزمة العديد من الشركات في الإمارات على إعادة النظر في استراتيجية الاستثمار في الجانب التكنولوجي؛ حيث وافق بقوة ما نسبته 66% من الشركات ممن شملتهم الدارسة بأن الظروف الصعبة أظهرت كيف يمكن زيادة الاستفادة من التكنولوجيا بشكل أفضل؛ لتعزيز طريقة عملهم. وبالتالي فإن 64% من الشركات تخطط للاستثمار في التكنولوجيا خلال السنوات الخمس القادمة في حين ينظر ربعها إلى التكنولوجيا كأولوية قصوى.

ووفقاً للدراسة فإن أزمة جائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19» أظهرت للشركات في الإمارات أهمية الاستدامة أكثر من أي وقت مضى. فقد وافق 95% من الشركات في الإمارات بالحاجة إلى إعادة تقييم أعمالها وبنائها على أسس بيئية أقوى. وترى الشركات بأن أهم ثلاثة جوانب سوف تؤثر بشكل مباشر في أعمالها تتمثل في جودة الهواء والتعقيم والتلوث (46%) والتكنولوجيا الرقمية (44%) والاقتصاد الدائري (43%).