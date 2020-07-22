برلين تتوقع تحقيق نمو في الاتحاد الأوروبي قريباً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقع وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، عودة النمو في جميع دول الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2021، بفضل خطة التحفيز التاريخية التي اعتمدها قادة الاتحاد الثلاثاء، متحدثاً عن «نبأ سار لملايين الأوروبيين».

وقال ألتماير خلال مؤتمر صحفي: «إنني على ثقة بأنه من خلال تنفيذ هذه الخطة ستشهد ألمانيا نمواً مستداماً في عامي 2021 و2022».

وقال: «سنرى دلائل واضحة على وجود اتجاه تصاعدي بدءاً من نهاية أكتوبر/تشرين الأول... وسيكون الأمر مماثلاً في بعض الدول الأوروبية».