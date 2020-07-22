آمال تعافي الطلب العالمي ترفع النفط 3%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط أمس الثلاثاء بنحو 3%، بدعم آمال تعافي الطلب العالمي على خلفية لقاح محتمل ضد وباء كورونا، وصفقة تحفيز للاتحاد الأوروبي لتصعد لمستويات لم تشهدها منذ نشوب حرب أسعار بين روسيا والسعودية في أوائل مارس/ آذار.

واستفاد الذهب الأسود من أنباء إيجابية حول تطوير لقاح ضد فيروس «كوفيد-19»، الأمر الذي من شأنه أن يقلل مخاوف الدخول في حالة من الإغلاق الوطني مجدداً.

وعلى صعيد آخر، تشير حسابات وكالة رويترز إلى أن روسيا تعتزم خفض شحناتها النفطية من موانئ البلطيق والبحر الأسود في الفترة من 1 إلى 10 أغسطس/ آب القادم (1.04 مليون طن) بنسبة تصل إلى 24% مقارنة مع أول 10 أيام من الشهر الجاري (1.36 مليون طن).

وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر سبتمبر/ أيلول بنحو 2.9% ليصل إلى 44.55 دولار للبرميل، كما سجل سعر العقود المستقبلية لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس/ آب 41.90 دولار للبرميل، بارتفاع 2.7%.