«إم يو إف جي» تتوقع تعافي اقتصاد المنطقة في 2021

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أشارت دراسة نشرتها «إم يو إف جي» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أمس الثلاثاء، إلى أن جائحة «كوفيد-19»، مجتمعة مع صدمة أسعار النفط خلال النصف الأول من عام 2020، سيكون لها تأثير طويل الأمد على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في الوقت الذي تسعى فيه المنطقة لبلورة ورسم وضعها «الطبيعي الجديد».

ومع ذلك، فهناك مساحة للأمل مصحوبة بالحذر، وفقاً ل «إم يو إف جي». وتشير توقعات «إم يو إف جي» إلى أنه بحلول نهاية عام 2021 سيكون لدى المنطقة مستويات نشاط أقل بكثير من توقعات مسار النمو قبل ظهور الجائحة وفي العديد من المجالات ستسجل نشاطاً أقل من مستويات عام 2019 مع توقع ركود عميق في عام 2020 في جميع الاقتصادات الاقليمية تقريباً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويتوقع أن ينكمش معدل نمو الناتج المحلي الكلي الحقيقي خلال عام 2020 بنسبة -5.6% مقارنة ب +0.2% في عام 2019.