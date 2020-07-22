«تسلا» يقفز بـ «ماسك» للمركز الخامس في قائمة أثرياء العالم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعد مؤسس «تسلا» إيلون ماسك إلى المرتبة الخامسة في قائمة فوربس للمليارديرات مع قفزة قوية في صافي ثروته، وسط المكاسب التي يحقهها سهم صانعة السيارات الكهربية.

وتجاوز صافي ثروة ماسك 74 مليار دولار، أمس الأول الاثنين، في قائمة «فوربس» للأثرياء، ليشغل الترتيب الخامس، ويكون أغنى خامس شخص حول العالم، مع زيادة نحو 5 مليارات دولار في يوم واحد فقط.

ويشغل إيلون ماسك منصب الرئيس التنفيذي لشركة «سبايس إكس»، وشركة «تسلا»، التي ارتفعت أسهمها بشكل حاد منذ مارس/ آذار الماضي.

وصعد سهم «تسلا» بنحو 9.5% في جلسة، أمس الأول الاثنين، ليغلق عند 1643 دولاراً، ما يعني زيادة نحو 60% في غضون ثلاثة أسابيع، منذ 29 يونيو الماضي، ومكاسب تصل إلى 300% في العام الجاري حتى الآن.

وكانت صانعة السيارات الكهربية أصبحت أكبر شركة من حيث القيمة السوقية في صناعة المركبات مؤخراً، حيث تبلغ قيمتها السوقية نحو 304.5 مليار دولار، بما يعادل قيمة شركات فورد، وفيراري، وجنرال موتورز، مجتمعة.

ويمتلك ماسك نحو 21% من أسهم تسلا، لكنه تعهد بمنح أكثر من نصف حصته كضمانة للقروض.

وكان ماسك ظهر لأول مرة في قائمة فوربس للأثرياء التي تضم أكثر 400 أمريكي ثراء، في عام 2012 ليشغل المركز رقم 190 بصافي ثروة تقدر ب2.4 مليار دولار.

وفي 1 يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، صعد مؤسس تسلا للمرتبة رقم 37، لكن الزيادة المفاجئة في سهم تسلا عززت ثروته بشكل كبير.