بنوك أوروبا تواجه خسائر قروض تتجاوز 400 مليار يورو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خلص تقريران بحثيان، أمس الثلاثاء، إلى أن الانهيار الاقتصادي الناجم عن تفشي فيروس «كورونا» سيسبب زيادة كبيرة في خسائر القروض بالبنوك الأوروبية؛ إذ تقدر الخسائر في الأعوام الثلاثة المقبلة بأكثر من 400 مليار يورو (458 مليار دولار).

وأفاد تقرير من خدمات المستثمرين في وكالة موديز للتصنيف الائتماني بأن القروض للشركات صغيرة ومتوسطة الحجم والقروض الاستهلاكية غير المؤمنة في أوروبا، التي زادت بأكثر من 20% بين نهاية 2014 ويونيو/ حزيران 2019، هي الأكثر تهديداً.

وفي سياق منفصل، قال تقرير من أوليفر وايمان، إن الخسائر الائتمانية في البنوك الأوروبية قد تصل إلى 800 مليار يورو إذا اضطرت المنطقة لفرض إجراءات إغلاق شاملة للمرة الثانية للحد من انتشار الفيروس.

وقالت شركة الاستشارات المالية، إن هذه الخسائر الائتمانية تعادل أزمة منطقة اليورو بين عامي 2012 و2014، لكنها تقل بنسبة 40% عن الخسائر التي شهدتها الأزمة المالية العالمية بين 2008 و2010. (رويترز)