«فيتش»: 12 مليار دولار إصدارات الصكوك في الربع الثاني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



أكدت وكالة التقييم الائتماني العالمية «فيتش» أن إصدارات الصكوك العالمية بدأت تنتعش من جديد ومنذ أواخر الربع الثاني، بعد أن تباطأت كلياً نتيجة تبعات فيروس كورونا الاقتصادية، وبحسب الوكالة عادت الإصدارات إلى أداء يقترب مما سجلته في أول شهرين من العام الجاري.

ولفتت إلى أن هذا يشير إلى التحول والتغيير في استراتيجيات كل من الجهات المصدرة والمستثمرين بما يعكس الوضع الطبيعي الجديد. وقالت إن الإصدارات الجديدة في النصف الأول تميزت كذلك بالتنوع مع إصدارات جديدة مثل الفورموزا والإصدارات المستدامة والهجين.المستثمرين.

وقدرت الوكالة إصدارات الصكوك في الربع الثاني من العام الجاري من قبل المصدرين في دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا وماليزيا وإندونيسيا وباكستان بحوالي 12 مليار دولار.