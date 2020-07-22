الصناعة أكثر القطاعات المستهدفة من قراصنة الإنترنت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

عقدت القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2020 رابع جلساتها النقاشية ضمن سلسلة الحوارات الافتراضية تحت عنوان: «الأمن السيبراني: حماية مستقبل القطاع الصناعي»، بمشاركة نخبة من كبار الشخصيات والخبراء في مجال الأمن السيبراني من كل من الاتحاد الدولي للاتصالات، و«جنرال إلكتريك»، و«يونايتد إيرلاينز»، و«جوود هاربور سيكيوريتي»، وجامعة دبلن.

وفي الكلمة التي ألقاها في الجلسة، صرح هولين جاو، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، بأن وباء «كورونا» أسفر عن ارتفاع كبير في عدد الجرائم الإلكترونية، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي يأتي على رأس القطاعات المستهدفة، خاصة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة معرضة وبشكل كبير للهجمات الإلكترونية.

وقال جاو: «ينبغي على جميع الشركات تبني ممارسات أقوى لتعزيز أمنها السيبراني إذا ما أردنا حماية القطاع الصناعي وضمان مستقبل آمن لهذا القطاع. ويعتبر الاتحاد الدولي للاتصالات بأن وضع القوانين التنظيمية أمر أساسي، إضافة إلى المعايير التي تضعها الشركات غير الحكومية، حيث تشكل هذه المعايير أداة هامة فـي حماية أمن القطاع الصناعي».

وعبّر جاو عن رفضه القاطع لنظريات المؤامرة، وخصوصاً تلك التي تزعم أن فيروس كورونا ينتقل عبر شبكات الجيل الخامس (5 جي)، مؤكداً على الدور الكبير والهام لانتشار هذه الشبكات في دعم الابتكار الصناعي وحشد الجهود الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقال: «لا يمكن للفيروسات الانتقال عبر موجات الراديو وشبكات، الهواتف المحمولة. إن هذه الادعاءات ليس لها أي أساس علمي على الإطلاق. ونحن في الاتحاد الدولي للاتصالات ندين الهجمات على البنية التحتية الحيوية والتي تلعب دوراً كبيراً في التصدي للوباء والحفاظ على نشاطاتنا الاقتصادية والاجتماعية».



الاستثمار في الأمن السيبراني

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وأكد إميليان بابادوبولوس، رئيس شركة «جوود هاربور سيكيوريتي»، أن الوباء أثر بشدة في الشركات، وعرّضها للكثير من الضغوط المالية، الأمر الذي سيدفع العديد من الشركات لخفض استثماراتها في الأمن السيبراني، وتوجيهها لنشاطات أخرى، على الرغم من أن خطر وقوع الهجمات الإلكترونية ارتفع بشكل كبير خلال انتشار الوباء. لذلك يرى بابادويولوس أن على كبار مسؤولي أمن المعلومات تشجيع شركاتهم على الاستثمار في الأمن السيبراني، على الرغم من الظروف الحالية.

وحذرت دينين ديفيور، نائب الرئيس وكبير مسؤولي أمن المعلومات في شركة «يونايتد إيرلاينز»، الشركات من التغاضي عن أهمية الأمن السيبراني



معايير عالمية



وشدد جستن جون، المدير التنفيذي للتكنولوجيا في «جنرال إلكتريك»، على أهمية تعزيز المعايير التي تحكم الأمن السيبراني، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وحث المزيد من الشركات على تبنيها. وقال: «لم تصل بعض المعايير المستخدمة إلى مرحلة النضوج، كما تفتقر إلى القوانين التنظيمية.».