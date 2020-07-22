دبي تمدد إعفاء السفن من رسوم الرسو 2020



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض



قررت حكومة دبي تمديد فترة إعفاء السفن التجارية والتقليدية الخشبية المسجلة محلياً في الدولة، من رسوم خدمات الرسو للسفن القادمة والمغادرة، ورسوم التحميل المباشر وغير المباشر في مرفأ دبي وميناء الحمرية حتى 30 من سبتمبر/أيلول 2020.

وبحسب بيان صادر عن «جمارك دبي»؛ فقد تقرر تمديد فترة الإعفاء إلحاقاً بالإعلان الجمركي رقم 1 /2020، بشان الحوافز الاقتصادية المقدمة من قبل حكومة دبي، وبناءً على كتاب دائرة المالية لحكومة دبي رقم DOF /OUT / 2020 / 0001488 والصادر في 24 من يونيو/حزيران الفائت.

وكانت «جمارك دبي» وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بشأن حزم التحفيز التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، ضمن 15 مبادرة بقيمة 1.5 مليار درهم للأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو/حزيران الفائت، قد بدأت بتنفيذ مبادرة رد 20% من رسوم التعرفة الجمركية للبضائع المستوردة التي يتم بيعها في السوق المحلي والخاضعة لرسوم التعرفة الجمركية بنسبة 5% المسجلة بياناتها الجمركية بوضع الاستيراد من 15 مارس/‏آذار الفائت، ولغاية 30 يونيو/‏حزيران 2020.

كما أقررت الدائرة، إعفاء السفن التجارية والخشبية التقليدية المسجلة محلياً في الدولة من رسوم خدمات الرسو للسفن القادمة والمغادرة وكذلك رسوم التحميل المباشر وغير المباشر في خور دبي وميناء الحمرية في الفترة نفسها. كما تقرر إلغاء الضمان البنكي أو النقدي المطلوب لمزاولة نشاط التخليص الجمركي والمحدد بمبلغ 50 ألف درهم مع رد الضمانات البنكية والنقدية المقدمة من شركات التخليص الجمركي القائمة حالياً، ويعمل بهذه المبادرة التحفيزية من منتصف الشهر الجاري.