«إيدج» تستحوذ على حصص لوكهيد مارتن في شركة «أمرك»

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أعلنت (ايدج)، تجمّع التكنولوجيا المتقدمة في قطاع الدفاع وغيره من المجالات، عن اتفاقية مشروطة للاستحواذ على حصة 40% المتبقية لشركة لوكيد مارتن وشركتها التابعة سيكورسكي، في شركة (أمرك)، المركز العسكري المتقدم للصيانة والإصلاح والعمرة.

ومع اكتمال الصفقة تحت ملكية (ايدج) الكاملة، ستواصل (أمرك) تقديم خدماتها المتعلقة بالطائرات، بما يُمكّن القوات الجوية في الإمارات العربية المتحدة، والقوات الجوية في المنطقة، من الحفاظ على جاهزيتها التشغيلية، وعلى صلاحية الطائرات للتشغيل في الأجواء، مع المحافظة على الملكيات الفنية الخاصة بطائرات الأجنحة الثابتة، والجناح الدوّار.

وقال فيصل البناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في (ايدج): أسمهت شركتا «لوكهيد مارتن»، و«سيكورسكي» بدور محوري في تطوير قطاع الصيانة والإصلاح والعمرة في دولة الإمارات. ومع استحواذ (ايدج) الكامل على (أمرك)، ومتابعتها لأعمال الصيانة والإصلاح والعمرة العسكرية والمدنية، بالاعتماد على المهارات العالية المتخصصة،، نؤكد أن هذه الإنجازات تأتي نتيجة لشراكاتنا الدولية المتميزة. وفي المستقبل، سنمضي قدماً في استكشاف فرص الأعمال الناشئة مع «لوكهيد مارتن» و«سيكورسكي»، سعياً لتعزيز العلاقات المشتركة بيننا.

وقال روبرت (بوب) س. هاروارد، الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن للشرق الأوسط: تلتزم لوكهيد مارتن، ببناء شراكات تعزز أمن المنطقة من خلال برامج الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة ونقل المعرفة. كما نفخر بعلاقتنا الوثيقة الممتدة طوال أربعة عقود مع دولة الإمارات. وسنواصل دعم (ايدج) وتعاوننا معها، والتفاعل الدائم معها عبر منصّات التعاون المختلفة.