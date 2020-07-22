عجمان تسعى إلى الاستفادة من «الجواز اللوجستي العالمي»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقّعت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان مُذكّرة تفاهم مع مؤسّسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي «PCFC» وموانئ دبي العالمية عن بُعد، تهدف بموجبها إلى الاستفادة من مميزات مشروع «الجواز اللوجستي العالمي»، وتعزيز بيئة التصدير على مستوى الإمارة عن طريق منح المُصدّرين امتيازات المشروع، وتمكينهم من دخول الأسواق العالمية. وأعرب علي النعيمي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية عن اعتزاز الدائرة بتوقيع مذكّرة التفاهم مع PCFC وموانئ دبي العالمية لمنح الشركات المصدّرة في عجمان فرصة توسيع أعمالها من خلال الامتيازات التي يقدّمها مشروع الجواز اللوجستي العالمي.

وأعرب سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، والتي ستسهم في تعزيز قدراتها وتوزيع منتجاتها في إقليمياً وإفريقيا وأمريكا الجنوبية.(وام)

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