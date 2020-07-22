شكرا لقرائتكم خبر عن 80 % الطاقة الاستيعابية بمطاعم المنشآت السياحية في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

أصدرت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي تحديثاً بشأن التوجيهات والاشتراطات الواجب تطبيقها بشأن تشغيل المطاعم السياحية وفق الساعات المعتادة.

وذكرت الدائرة في تعميم لها موجه إلى المنشآت الفندقية والسياحية أنه يسمح للمطاعم بتشغيل بطاقة استيعابية تصل إلى 80% من الطاقة الإجمالية مع الالتزام بالإبقاء على مسافة مترين بين الطاولات.

وتضمنت التوجيهات الحفاظ على القيود المفروضة على جميع البوفيهات وعرض الطعام المفتوح وعينات الطعام باستثناء المطاعم الرئيسية في الفنادق، حيث يمكن تشغيل البوفيه بتخصيص نادل لتقديم الخدمة للزبائن وفقاً للإرشادات المعتمدة من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

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