674 مليون درهمتصرفات العقارات في دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 674 مليون درهم حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 104 مبايعات بقيمة 201.81 مليون درهم، منها 24 مبايعة للأراضي بقيمة 92.75 مليون درهم و80 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 109.06 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 14 مليون درهم في منطقة المركاض.

وقد تصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة برج خليفة كأهم المبايعات.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 296.52 مليون درهم .

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 176.59 مليون درهم كان أهمها في منطقة الخليج التجاري بقيمة 168 مليون درهم .