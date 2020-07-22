شكرا لقرائتكم خبر عن صفقات «البيع على الخريطة» في دبي ترتفع إلى 53% خلال يونيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

سجلت صفقات البيع على الخريطة في السوق المحلي في دبي خلال يونيو/حزيران الماضي، نمواً إلى مستوى 53.3 % من إجمالي التعاملات الشهرية مقارنة بنحو 33.7% في مايو/أيار و44.5% خلال نفس الفترة من 2019، حسب بيانات «دائرة الأراضي والأملاك» ضمن تقرير «بروبرتي مونيتور».

وأشارت بيانات «أراضي دبي»، إلى أن قيمة أعلى صفقة في السوق العقاري المحلي في دبي خلال الشهر الماضي بلغت 60 مليون درهم لفيلا في منطقة «ديستريكت ون» ضمن «مدينة محمد بن راشد»، بينما بلغت قيمة أدنى صفقة 168 ألف درهم لوحدة مكونة من استوديو في «المدينة العالمية». وعلى صعيد سوق التمويل العقاري، بين تقرير «بروبرتي مونيتور»، أن إجمالي الصفقات سجل ارتفاعاً بنسبة 135% إلى 1273 عملية خلال يونيو/حزيران مقارنة ب541 عملية في مايو/ أيار، وبنمو 49% مقارنة بنفس الفترة من 2019. وحققت صفقات البيع خلال الشهر الماضي 2329 معاملة بنمو 62.6% مقارنة بمايو/ أيار الذي تزامن مع فترة الإغلاق وبرنامج التعقيم الوطني ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية الحكومية لمكافحة انتشار فايروس

وأوضح تقرير «بروبرتي مونيتور» أن مستويات الأسعار المنخفضة، شكلت 39.5% من جميع المعاملات العقارية من حيث الحجم خلال يونيو/حزيران مقارنة ب 30.6% في مايو/ أيار.

كما بلغ متوسط سعر الشقة في الشهر الماضي 763 ألف درهم وسعر الفيلا 2.36 مليون درهم.

وواصل مؤشر أسعار العقارات في السوق المحلي بدبي، منحنى الهبوط خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي بنحو 2% مقارنة بأقل من 1% (0.9%) في مايو/أيار.

كما سجلت «عقارات دبي» انخفاضاً بواقع 32% عند المقارنة بأعلى سعر حققته في أشهر الذروة بين مارس/آذار 2012 وسبتمبر/أيلول 2014. سجلت صفقات البيع على الخريطة في السوق المحلي في دبي خلال يونيو/حزيران الماضي، نمواً إلى مستوى 53.3 % من إجمالي التعاملات الشهرية مقارنة بنحو 33.7% في مايو/أيار و44.5% خلال نفس الفترة من 2019، حسب بيانات «دائرة الأراضي والأملاك» ضمن تقرير «بروبرتي مونيتور».وأشارت بيانات «أراضي دبي»، إلى أن قيمة أعلى صفقة في السوق العقاري المحلي في دبي خلال الشهر الماضي بلغت 60 مليون درهم لفيلا في منطقة «ديستريكت ون» ضمن «مدينة محمد بن راشد»، بينما بلغت قيمة أدنى صفقة 168 ألف درهم لوحدة مكونة من استوديو في «المدينة العالمية». وعلى صعيد سوق التمويل العقاري، بين تقرير «بروبرتي مونيتور»، أن إجمالي الصفقات سجل ارتفاعاً بنسبة 135% إلى 1273 عملية خلال يونيو/حزيران مقارنة ب541 عملية في مايو/ أيار، وبنمو 49% مقارنة بنفس الفترة من 2019. وحققت صفقات البيع خلال الشهر الماضي 2329 معاملة بنمو 62.6% مقارنة بمايو/ أيار الذي تزامن مع فترة الإغلاق وبرنامج التعقيم الوطني ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية الحكومية لمكافحة انتشار فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19».وأوضح تقرير «بروبرتي مونيتور» أن مستويات الأسعار المنخفضة، شكلت 39.5% من جميع المعاملات العقارية من حيث الحجم خلال يونيو/حزيران مقارنة ب 30.6% في مايو/ أيار.كما بلغ متوسط سعر الشقة في الشهر الماضي 763 ألف درهم وسعر الفيلا 2.36 مليون درهم.وواصل مؤشر أسعار العقارات في السوق المحلي بدبي، منحنى الهبوط خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي بنحو 2% مقارنة بأقل من 1% (0.9%) في مايو/أيار.كما سجلت «عقارات دبي» انخفاضاً بواقع 32% عند المقارنة بأعلى سعر حققته في أشهر الذروة بين مارس/آذار 2012 وسبتمبر/أيلول 2014.

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