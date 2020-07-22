«الاتحاد للشحن» تبرم شراكة مع «إي 2 أوبن»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «الاتحاد للشحن»، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابعة لمجموعة الاتحاد للطيران، عن إبرام اتفاقية شراكة جديدة مع «إي 2 أوبن»، وهي شركة توفير حلول ذكية لسلسلة التوريد، تهدف إلى الارتقاء بمستوى سلاسة إجراءات مراقبة الصادرات. ومن المقرر أن يبدأ إطلاق تطبيق «إي 2 أوبن» بحلول شهر نوفمبر، بما يساعد الاتحاد للشحن على أتمتة فحص البضائع وفقاً للوائح التنظيمية والعقوبات العالمية، مع الاستفادة من برنامج الموردين العالميين الجديد التابع لشركة «إي 2 أوبن» وتحسين الكفاءة وتعزيز انسيابية سير العمل.

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