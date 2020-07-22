الأرجنتين ترفض عرضاً بديلاً لإعادة هيكلة ديونها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفض دائنو الأرجنتين يوم الاثنين العرض الأخير الذي قدّمته إليهم بوينوس آيرس لإعادة هيكلة 66 مليار دولار من الديون وقدّموا عرضاً بديلاً سرعان ما رفضه رئيس الدولة الأمريكية اللاتينية، مشدّداً على أنّ العرض الذي قدّمته حكومته غير قابل للتعديل.

وقالت الجهات الدائنة في بيان إنّ «عرض الأرجنتين أقلّ ممّا يمكن لمجموعة الدائنين القبول به»، معلنة أنّها لن تلتزم بالمهلة التي حدّدتها الحكومة للتوصّل إلى اتفاق التي تنتهي في 4 آب/ أغسطس.

وأضافت الجهات الدائنة في بيانها أنّها قدّمت عرضاً مضادّاً إلى حكومة الرئيس ألبرتو فرنانديز، لكنّها لم تكشف عن بنوده.

وسبق أن مدّدت المفاوضات التي انطلقت بين الطرفين في 20 نيسان/ ابريل مرّات عدة، وتتناول سندات تعود إلى 2005 و2010. (أ.ف.ب)