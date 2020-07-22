شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات بين أكبر 10 دول في نمو السعة المقعدية للرحلات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

عززت شركات الطيران الوطنية والأجنبية رحلاتها بين مطارات الدولة ووجهات عالمية خلال شهر يوليو، مع استئناف حركة الطيران الدولية، لتحل دولة الإمارات بين أكبر 10 دول في العالم؛ من حيث نمو السعة المقعدية الجديدة.

وأضافت شركات الطيران الوطنية والأجنبية انطلاقاً من مطارات دولة الإمارات نحو 82.4 ألف مقعد جديد خلال الأسبوع الذي بدأ من 13 يوليو، وذلك وفقاً لتقرير «روتس أونلاين» المتخصصة في تحليل بيانات الرحلات.

وبحسب التقرير، ارتفعت السعة المقعدية لرحلات الطيران في مطارات الدولة بنسبة 25.3% إلى 407.7 ألف مقعد خلال الأسبوع الذي بدأ من 13 يوليو مقارنة 325.3 ألف مقعد مع الأسبوع الذي بدأ من 6 يوليو.

كما شهد مطار دبي الدولي نحو 207 آلاف مقعد من جهة الرحلات المغادرة خلال الأسبوع الذي بدأ من 13 يوليو.

واستأنفت نحو 16 شركة طيران دولية، رحلاتها إلى مطار دبي، ومنها: طيران الإمارات، وفلاي دبي؛ الخطوط الجوية البريطانية: إير فرانس، سيبو باسيفيك؛ مصر للطيران؛ الخطوط الجوية الإثيوبية؛ طيران الخليج؛ كيه إل إم؛ لوفتهانزا.

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وأشار التقرير إلى أن الصين جاءت في المركز الأول من حيث السعة المقعدية الجديدة بنحو 1.57 مليون مقعد جديد، وبنمو 12.4%، ثم المملكة المتحدة بنحو 316.5 ألف مقعد، بنمو 47.2%، ثم إسبانيا 314.5 ألف مقعد، بنمو 28.7%.

ووفرت أكبر 10 مطارات في العالم قبل عام ما مجموعه 10.7 مليون مقعد للرحلات المغادرة. فيما قدمت المطارات العشرة نفسها الأسبوع الماضي 4.1 مليون. وكان جوانزو أكبر مطار في العالم خلال الأيام السبعة الماضية.

وأظهر رصد ”الخليج 365” للرحلات أن شركات الطيران الوطنية: طيران الإمارات والاتحاد للطيران وفلاي دبي والعربية للطيران، عززت من رحلاتها خلال أول أسبوعين من شهر يوليو/تموز الجاري، كما سيّرت الناقلتان الجديدتان: العربية للطيران أبوظبي وويز إير أبوظبي، بعض الرحلات إلى وجهات محددة، لتضيف بذلك سعة مقعدية جديدة للقطاع.

ويصل عدد المحطات التي تغطيها شبكة خطوط طيران الإمارات في أغسطس إلى 63 مدينة، ما يتيح لعملائها من مختلف الدول السفر بين الأمريكيتين وأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية بسهولة عبر دبي، أو التوقف فيها؛ حيث أعادت المدينة فتح أبوابها لاستقبال الزوار من رجال الأعمال والسياح الدوليين.

واستأنفت فلاي دبي رحلاتها المنتظمة اعتباراً من 7 يوليو، مبدئياً إلى 24 وجهة. وأطلقت فلاي دبي عروضاً ترويجية إلى 18 وجهة سياحية في العالم للسفر خلال فترة الصيف؛ وذلك في إطار العودة التدريجية لقطاع السفر الجوي.

وخلال شهري يوليو وأغسطس، تنوي الاتحاد للطيران خدمة 58 وجهة عالمية من مقرها في أبوظبي، تشمل وجهات رئيسية في الشرق الأوسط، أمريكا الشمالية، أوروبا، آسيا وأستراليا.

كما وتشغل العربية للطيران رحلاتها إلى وجهات مختارة، من وإلى إمارة الشارقة.