شكرا لقرائتكم خبر عن تقليص الميزانية الرقمية لأوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى زعماء الاتحاد الأوروبي خلال محادثات بشأن حزمة للتعافي الاقتصادي، وثيقة تقترح خفضاً بنسبة 17.5% في الميزانية الرقمية للتكتل. وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في وقت سابق هذا العام ميزانية بقيمة 8.2 مليار يورو (9.2 مليار دولار) لبرنامجها أوروبا الرقمية لتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد في الحوسبة العملاقة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. وجاء في الوثيقة التي اطلعت عليها (رويترز): «المظروف المالي لتنفيذ برنامج أوروبا الرقمية للفترة 2021-2027 سيكون 6761 مليون يورو».(رويترز)

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