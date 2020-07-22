شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع محققة أعلى مستوى في أكثر من 6 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وحققت أعلى مستوى لها في أكثر من ست سنوات وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن متابعة تطورات فيروس "كورونا".



هذا، وقد انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 95.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 95.9 نقطة وأقل مستوى عند 95.05 نقطة.



ويترقب المستتثمرون عن كثب تدفق نتائج أعمال الشركات عن الربع السنوي الثاني بالإضافة إلى تطورات أزمة كورونا والأنباء الإيجابية الصادرة بشأن لقاحات واعدة للوقاية من الفيروس مثل لقاح "أوكسفورد" و"أسترازينيكا" ولقاح "موديرنا".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 6.8% أو ما يعادل 1.37 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 21.557 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ مارس/آذار عام 2014، وحقق المعدن أعلى سعر اليوم عند 21.715 دولار في حسن سجل أقل سعر عند 20.315 دولار.