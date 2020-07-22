شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع مدعوماً بضعف العملة الأمريكية وأنباء "اوكسفورد" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني امام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط ضعف في أداء العملة الأمريكية فضلا عن تلقي أنباء إيجابية من جامعة "أوكسفورد" وشركة "أسترازينيكا".



وأعلنت "أوكسفورد" و"أسترازينيكا" بأن لقاحهما الواعد للوقاية من فيروس كورونا نتج عن تجربته أجسام مضادة داخل أجساد من حقنوا به الأمر الذي يبشر بقرب اعتماده خاصة بعد الإشادة به من منظمة الصحة العالمية.

Advertisements



وأعلنت الحكومة البريطانية شراء تسعين مليون جرعة من لقاح شركة "فايزر" الأمريكية المضاد لـ"كورونا"، وذلك بعد تأمين شراء مائة مليون جرعة أخرى ربما من لقاح "أوكسفورد".



وأظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم الثلاثاء أن صافي اقتراض القطاع العام في المملكة المتحدة بلغ 34.8 مليار جنيه إسترليني مقارنة بتوقعات عند 34.5 مليار جنيه إسترليني.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 1.2673، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.2768 في حين سجل أقل سعر عند 1.265.