شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق مرتفعاً ويعزز مكاسبه إلى نحو 21% هذا العام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط انخفاض واسع النطاق للدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية ليحقق المعدن النفيس اعلى مستوى له في حوالي تسع سنوات.



وكشفت المزيد من الشركات حول العالم عن نتائج جيدة بشأن تجارب لقاحاتها المضادة لفيروس كورونا في الوقت الذي أصيب فيه أكثر من 14 مليون شخص حول العالم بالمرض.

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وأكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" سيتناول في وقت لاحق اليوم أنباء سارة بشأن اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا".



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 95.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 95.9 نقطة وأقل مستوى عند 95.05 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم أغسطس/آب بنسبة 1.5% إلى 1843.9 دولار للأوقية، وهو المستوى الأعلى منذ سبتمبر/أيلول عام 2011، ليزيد المعدن النفيس مكاسبه منذ بداية العام الجاري إلى 21%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 1844.9 دولار وأقل سعر عند 1817.2 دولار.