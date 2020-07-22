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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يزيد خسائره مع إقبال المستثمرين على الأسهم والمعادن النفيسة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء مع إقبال المستثمرين على أسواق الأسهم والمعادن النفيسة.
يأتي ذلك وسط متابعة حثيثة من المستثمرين لتدفق نتائج الأعمال الفصلية للشركات عن الربع السنوي الثاني من العام الجاري لا سيما الشركات التكنولوجية.
ويسود التفاؤل أوساط الأسواق العالمية في الوقت الذي تتزايد فيه التصريحات بشأن نتائج إيجابية كشفت عنها تجارب عدد من اللقاحات الواعدة المضادة لفيروس "كورونا".
وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا عالميا 600 ألف حالة في حين أصيب بالمرض ما يقرب من 14 مليون حالة.
وأعلن الاتحاد الأوروبي اليوم توصل قادته إلى اتفاق بإنشاء صندوق تمويل بقيمة أصول تصل إلى 750 مليار يورو لتقديم قروض منخفضة الفائدة ومنح.
وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 95.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 95.9 نقطة وأقل مستوى عند 95.05 نقطة.
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