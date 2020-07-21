10 جنيهات ارتفاعا في سعر الذهب بتعاملات الثلاثاء وعيار 21 ب 818 جنيها للجرام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
سجل سعر الذهب مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاع للمرة الثالثة بقيمة جنيهين، ليصبح إجمالي ارتفاع سعر الذهب طوال تعاملات اليوم 10 جنيهات، مع ارتفاع سعر أوقية الذهب لأعلى مستوى لها منذ 2011
أسعار الذهب اليوم
عيار18 سجل 701.25 جنيه
عيار 21 سجل 818 جنيها للجرام
عيار 24 سجل 934.75 جنيه للجرام
الجنيه الذهب 6544 جنيها
أوقية الذهب 1841 دولار
وعالميا قفزت أسعار الذهب أكثر من 1 % أثناء التعاملات يوم الثلاثاء مسجلة أعلى مستوى لها في حوالي تسع سنوات بدعم من تراجع الدولار وتوقعات بمزيد من الإجراءات التحفيزية لإحياء الاقتصادات التي تعاني من تداعيات جائحة كوفيد-19 .
وتخطت الفضة حاجز 20 دولارا للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى منذ يوليو تموز 2016 .
وبحلول الساعة 1455 بتوقيت جرينتش، كان سعر الذهب في المعاملات الفورية مرتفعا 1.1 بالمئة عند 1835.30 دولار للأوقية بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوى له منذ سبتمبر أيلول 2011 عند 1841.01 دولار.
وقال محللون إن الذهب يستمد قوة من تراجع الدولار الأمريكي على الرغم من تحسن معنويات السوق.
وهبط مؤشر الدولار 0.47 بالمئة أمام سلة من العملات الرئيسية مسجلا أدنى مستوياته في أكثر من أربعة أشهر.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة 5.6 بالمئة الى 21.02 دولار للاوقية وهو أعلى مستوى لها منذ العشرين من يوليو تموز 2016 .
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