شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى حنا: توجه الدولة نحو المعاملات غير النقدية يساعد فى ضم الاقتصاد غير الرسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد المهندس مجدي حنا، عضو غرفة صناعة الطباعة والتغليف، بتوجه الحكومة المصرية بكل أجهزتها وجميع الوزارات من أجل تحقيق رؤية مصر للتحول لمجتمع غير نقدي يهتم بالمعاملات الإلكترونية المصرفية، وهذا سينعكس على حجم الاقتصاد والتعامل مع كافة التحديات القائمة والمساعدة في ضم الاقتصاد غير الرسمي، لافتاً إلى أهمية التركيز على الإصلاحات التي من شأنها تطوير هيكل الاقتصاد وزيادة معدلات الإنتاجية والتنافسية، خصوصًا في قطاعات الصناعة والتصدير، إضافة إلى السعى نحو خلق بنية تحتية متطورة للتحول لمجتمع مميكن، والعمل على إيجاد شبكة من البرامج المصرفية.

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وأكد "حنا"، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الحكومة تعمل على ميكنة مؤسسات الدولة التى توفر ملايين الجنيهات، والتى تجعل المواطن يشعر بفارق كبير وتطور ملحوظ فى الخدامات التى يحصل عليها، إضافة إلى أن الحكومة تعمل على الميكنة فى المؤسسات التى تتعامل مع المستثمرين وهو ما يساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة لتحقيق رؤية مصر 2030 وهي رؤية مستقبلية تعبر عن قدرات مصر الاقتصادية.

وقال "حنا" إن جزءا كبيرا من الترويج للاستثمار هو سهولة أنهاء الإجراءات واختصار الوقت فى عمليات منح التراخيص وتصاريح العمل، وسهولة تحويل الأموال وذلك عبر تقليل التعامل بالكاش والتحول لمجتمع يعتمد على تعاملات بشكل مصرفى إلكتروني، وذلك لأن تقديم خدمات مميكنة وإلكترونية للمستثمر واختصار الوقت عليه يعد ذلك الدعاية الأهم للاستثمار فى مصر، وكذلك التعامل فى الملف الضريبى والذى كان يشهد تعقيدات كثيرة لغياب الميكنة.