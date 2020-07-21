شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 21-7-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 21-7-2020، وجاءت أبرزها البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 578.386 مليار جنيه.

إيقاف تداول 33 شركة إيقاف تداول 33 شركة قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 33 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم الحديد والصلب المصرية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، مجموعة بورتو القابضة، اودن للاستثمارات المالية، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المصرية للدواجن، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، المنصورة للدواجن، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، العبور للاستثمار العقاري، العامة لصناعة الورق-راكتا، الإسماعيلية مصر للدواجن، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، برايم القابضة للاستثمارات المالية، اسيك للتعدين-اسكوم.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، شركة النصر للأعمال المدنية، رواد السياحة-رواد، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، السويس للأسمنت، الدلتا للسكر، اميرالد للاستثمار العقاري، الشمس للإسكان والتعمير، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، المصرية للمشروعات السياحية العالمية، المجموعة المصرية العقارية.

البورصة تربح 5 مليارات جنيه البورصة تربح 5 مليارات جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 578.386 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 382.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 38.3 ألف عملية لعدد 176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 62.05% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 32.23%، والعرب على 5.72% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 44.31% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.68%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 31.4 مليون جنيه، 21.9 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 123.7 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 38.3 مليون جنيه، 16.8 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 10558 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 1778 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 12245 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 4037 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 1475 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 2266 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 688 نقطة.

وصعدت أسهم 115 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 34 شركة، ولم تتغير مستويات 27 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- مجموعة بورتو القابضة بسعر إغلاق 14.590 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.53%.

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 4.320 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.82%.

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- برايم القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.557 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.28%.

- مينا للاستثمار السياحي والعقاري بسعر إغلاق 1.803 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.27%.

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 0.652 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.77%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- المصرية للمشروعات السياحية العالمية بسعر إغلاق 13.760 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.95%.

- حق الاكتتاب للشركة المصرية لتطوير صناعة البناء ليفت سلاب مصر4 بسعر إغلاق 0.361 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.61%.

- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 29.240 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.85%.

- ابن سينا فارما بسعر إغلاق 8.080 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.81%.

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 34.630 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3%.