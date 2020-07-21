شكرا لقرائتكم خبر عن نيسان تعرض تأجيل إغلاق مصانع برشلونة لستة أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول تنفيذي في نيسان موتور، اليوم الثلاثاء، إن الشركة على استعداد لتأجيل إغلاق مصانعها الثلاثة في برشلونة إلى يونيو حزيران 2021، بدلا من الموعد المقرر أصلا في الثلاثين من ديسمبر 2020، لكن فقط إذا استأنف العمال الإنتاج.

كان قرار إغلاق المصانع الثلاثة في برشلونة وتسريح حوالي ثلاثة آلاف عامل قد أعلن في مايو أيار في إطار خطة تحول لنيسان، مما أثار احتجاجات من العمال وتعهد من مدريد لإقناع الشركة بالبقاء.

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وقال فرانك توريس، مدير العمليات الصناعية في إسبانيا بالشركة اليابانية لصناعة السيارات، للصحفيين إن اتفاق التأجيل سينطوي أيضا على اتفاق لتعويض العاملين المسرحين وسيتعين التوصل إلى هذا قبل 30 يوليو أو أوائل أغسطس عندما تنتهي فترة التفاوض.

وأضاف توريس أن نيسان في المقابل لن تسرح أي من العاملين حتى نهاية 2020 وقال إن قرار التأجيل يهدف إلى إعطاء السلطات الإسبانية وقتا لإيجاد شركة أخرى قد تكون مهتمة بشراء المصانع، مضيفا أن نيسان لا ترى حتى الآن بديلا عن إغلاق المصانع.

ولم يرد القيادات النقابية في نيسان حتى الآن على طلب للتعقيب.