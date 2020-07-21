شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تقفز لأعلى مستوياتها فى 4 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت سوق الأسهم الأوروبية أعلى مستوياتها في أربعة أشهر، اليوم الثلاثاء، ومحا المؤشر داكس للأسهم الألمانية كل خسائره تقريبا للعام بعد أن اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على حزمة تحفيزية ضخمة لإنعاش اقتصادات المنطقة من ركود ناتج عن جائحة فيروس كورونا.

وقفز المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بما يصل إلى 1.3 % قبل أن ينهي الجلسة مرتفعا 0.3 %عند أعلى مستوى له منذ أوائل مارس آذار وهو ما فعله أيضا مؤشر أسهم الشركات الكبرى في منطقة اليورو الذي صعد 0.5 %.

وأعطت أسهم شركات النفط أكبر دفعة للمؤشر الأوروبي مع تسجيلها أفضل أداء منذ أوائل مارس بفضل قفزة في أسعار الخام.

وتحسنت أيضا المعنويات العالمية مع تنامي التفاؤل بشأن علاج لمرض كوفيد-19 بعد بيانات أولية واعدة من تجارب على ثلاثة لقاحات محتملة.

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وتوصل زعماء الاتحاد الأوروبي إلى إتفاق تاريخي في الساعات الأولى اليوم بشأن صندوق للتعافي بقيمة 750 مليار يورو (856 مليار دولار) وميزانية طويلة الأجل للتكتل قيمتها 1.1 تريليون يأملون بأن يساعد في انتشال القارة من أعمق ركود منذ الحرب العالمية الثانية.

وأغلق المؤشر داكس الألماني مرتفعا واحدا بالمئة عند أعلى مستوى في خمسة أشهر مدعوما بمكاسب لعملاق التكنولوجيا ساب.

وصعد مؤشرا الأسهم في إسبانيا وإيطاليا، وهما من دول جنوب أوروبا التي من المنتظر ان تستفيد من إتفاق الاتحاد الأوروبي، 0.2 بالمئة و0.5 بالمئة على الترتيب.

وأغلق المؤشر فايننشال تايمز القياسي في بورصة لندن مستقرا مع هبوط أسهم عملاق التعدين (بي اتش بي) 2.6 % بعد أن حذرت الشركة من مخاطر على الطلب.

وهبط مؤشر يقيس التقلبات في سوق الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى له منذ الخامس والعشرين من فبراير.