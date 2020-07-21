شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار اقتصاد اليوم.. البرلمان يوافق نهائيا على قانون المركزى والجهاز المصرفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 21 – 7 – 2020 عددا من الاخبار الاقتصادية على مدار اليوم والتي تم رصدها على صفحات الخليج 365 وكان من بينها : -

البرلمان يوافق نهائيا على قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة المنعقة الآن، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، وذلك بعد التصويت عليه وقوفا وتوفر أغلبية ثلثى أعضاء المجلس للموافقة علي القانون.

ويحقق مشروع القانون عددًا من الأهداف منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، ويهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.

المالية تعفى الممولين من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية بشرط سداد أصل الضريبة

الدكتور محمد معيط، وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن قانون «التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية» الذى وافق عليه مجلس النواب، يتضمن حوافز جديدة للممولين والمكلفين وغيرهم؛ بما يُسهم فى مساندتهم وتخفيف الأعباء عنهم، والحد من الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد، على النحو الذى يُساعد فى سرعة تحصيل حق الدولة من المديونيات المتأخرة وتعظيم قدرتها على أداء الخدمات العامة خلال «الجائحة».

أوضح الوزير أن هذا القانون يعد إحدى أدوات الحكومة لمعالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة «كورونا» حيث يُشجع الممولين والمكلفين وغيرهم على سرعة سداد المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم التي تشمل: الضريبة على الدخل، والقيمة المضافة وضريبة الدمغة، والضريبة العقارية، ورسوم التنمية، والضريبة الجمركية، واشتراكات التأمينات الاجتماعية وجميع مستحقات الدولة.

الاتصالات: اتفاق مع شركات صينية لمعالجة اللغات الطبيعية باستخدام الذكاء الاصطناعى

الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر تقنية الفيديو كونفرنس توقيع اتفاق بين مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة "آي فلاي تك" الصينية iFLYTEK للتعاون في تنفيذ مشروع بحثي وتنموي في مجال معالجة اللغات الطبيعية والترجمة المميكنة باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وتبلغ مدة العمل بالاتفاق ثلاث سنوات؛ ويهدف الى تحقيق تعاون مصري صيني لتطوير نظام ترجمة ثنائي اللغة عربي-صيني باستخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي لتوفير حلول تقنية قادرة على فهم اللغة العربية باللهجة المصرية العامية وترجمتها فوريا إلى اللغة الصينية والعكس، كما يسهم المشروع في توفير 80 فرصة عمل للشباب المتخصصين في مجالات تكنولوجيا المعلومات واللغويات والترجمة.

وزيرة الصناعة تقرر إنشاء شعبة للبصريات بغرفة كفر الشيخ وتعتمد ميزانية غرفة بني سويف

وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع

أصدرت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع قرار رقم 249 لسنة 2028، بإنشاء شعبة نوعية للبصريات في الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ.

جاء هذا القرار في الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 16 يوليو 2020 بعدد رقم 161، وشمل القرار تعريف بلائحة النظام الأساسي للشعبة النوعية للبصريات وكذلك مقر الشعبة وأهدافها.

Advertisements

وعلي جانب آخر، اعتمدت وزيرة الصناعة الميزانية التقديرية للغرفة التجارية بمحافظة بني سويف للعام المالي 2020.

"الصادرات والواردات": 12.319 مليار دولار قيمة صادرات مصر غير البترولية خلال 6 شهور

أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن حجم صادرات مصر غير البترولية خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 12.319 مليار دولار.

وحول أهم المجموعات الدولية للصادرات المصرية غير البترولية خلال النصف الأول من عام 2020، أشار التقرير الشهري الصادر عن الهيئة إلى أن مجموعة دول جامعة الدول العربية احتلت المرتبة الأولى بقيمة بلغت 4.570 مليار دولار، تلاها المجموعة الدولية لدول الاتحاد الأوروبي بقيمة 3.332 مليار دولار، ثم باقي دول العالم بقيمة 1.980 مليار دولار، ويليها مجموعة دول أفريقيا بدون الدول العربية بقيمة 1.740 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 697 مليون دولار.

ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بجلسة الثلاثاء..ورأس المال يربح 5 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 578.386 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 10558 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 1778 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 12245 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 4037 نقطة.

الخميس المقبل إجازة رسمية للبنوك بمناسبة ذكرى ثورة يوليو

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء أنه بمناسبة ذكري ثورة 23 يوليو، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2020، علي أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق26 يوليو 2020.

الذهب يرتفع 4 جنيهات للمرة الثانية وعيار 21 يسجل 816 جنيها لأول مرة بمصر

سجلت أسعار الذهب بالتعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 21-7-2020 فى مصر ارتفاع جديد قيمته 4 جنيهات، ليسجل عيار 21وهو الأكثر مبيعا فى مصر 816 جنيها للجرام لأول مرة فى تاريخ المعدن النفيس فى مصر، وهو أعلى سعر سجله الذهب فى تاريخه، وذلك على خلفية ارتفاع كبير بالأسعار العالمية لتحقق الأوقية 1841 دولارا وهو السعر الأعلى للذهب منذ 9 سنوات.

وبلغ إجمالى ارتفاع أسعار الذهب اليوم 8 جنيهات لكل جرام، وهو سيناريو متوقع منذ مطلع 2020 إذ سجل الذهب على المستوى المحلى والعالمى ارتفاع بلغت نسبته 15% تقريبا.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 : 700 جنيه للجرام

عيار 21 : 816 جنيها

عيار 24 : 932.50 جنيه

الجنيه الذهب : 6520 جنيها

السعر العالمى : 1841 دولار.